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Зеленский предложил вице-премьеру Свириденко возглавить правительство Украины

Ей поручено начать обновление исполнительной власти
Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с первой вице-премьер-министром Юлией Свириденко. По итогам встречи Зеленский предложил Свириденко возглавить правительство и представить программу действий обновленного кабинета министров.

«Обсудили и конкретные меры, которые смогут укрепить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки украинцев и масштабировать наше собственное производство оружия. С этой целью начинаем трансформацию системы исполнительной власти в Украине», – написал президент в своем Telegram-канале.

С 2020 г. пост премьер-министра Украины занимал Денис Шмыгаль.

13 июля Зеленский объявил, что на Украине на следующей неделе произойдет «трансформация исполнительной власти». По его словам, изменения произойдут в сфере обороны и «во всех проектах». Президент Украины добавил, что обсудил этот вопрос с Шмыгалем.

10 июля Зеленский подтвердил, что министр обороны Украины Рустем Умеров является одним из кандидатов на должность посла в США. О намерении заменить украинского посла в Вашингтоне Оксану Маркарову президент Украины заявил американскому главе Дональду Трампу 7 июля.

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