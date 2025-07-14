Зеленский предложил вице-премьеру Свириденко возглавить правительство Украины

Зеленский предложил вице-премьеру Свириденко возглавить правительство УкраиныЕй поручено начать обновление исполнительной власти
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с первой вице-премьер-министром Юлией Свириденко. По итогам встречи Зеленский предложил Свириденко возглавить правительство и представить программу действий обновленного кабинета министров.
«Обсудили и конкретные меры, которые смогут укрепить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки украинцев и масштабировать наше собственное производство оружия. С этой целью начинаем трансформацию системы исполнительной власти в Украине», – написал президент в своем Telegram-канале.
С 2020 г. пост премьер-министра Украины занимал Денис Шмыгаль.
13 июля Зеленский объявил, что на Украине на следующей неделе произойдет «трансформация исполнительной власти». По его словам, изменения произойдут в сфере обороны и «во всех проектах». Президент Украины добавил, что обсудил этот вопрос с Шмыгалем.
10 июля Зеленский подтвердил, что министр обороны Украины Рустем Умеров является одним из кандидатов на должность посла в США. О намерении заменить украинского посла в Вашингтоне Оксану Маркарову президент Украины заявил американскому главе Дональду Трампу 7 июля.