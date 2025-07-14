Зеленский предложил вице-премьеру Свириденко возглавить правительство Украины

13 июля Зеленский объявил, что на Украине на следующей неделе произойдет «трансформация исполнительной власти». По его словам, изменения произойдут в сфере обороны и «во всех проектах». Президент Украины добавил, что обсудил этот вопрос с Шмыгалем.