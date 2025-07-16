Зеленский пожаловался на изменение отношения США к Украине при Трампе
До того как Дональд Трамп стал президентом США, у Киева был мощный пакет сдерживания, сказал украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу Newsmax.
«Я хотел, чтобы Америка продала нам такой пакет, но этого не произошло. <...> Я бы очень хотел, чтобы мы были сильными», – сказал Зеленский.
Лидер Украины подчеркнул, что готов к демонстрации силы и активным действиям, чтобы подтолкнуть президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров.
При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Москва готова к проведению третьего раунда прямых переговоров с Киевом. Вопрос согласования дат остается открытым. «Очевидно, что Киев не спешит. Мы по-прежнему ожидаем предложений по срокам», – сказал Песков 14 июля в ходе брифинга.
Трамп 15 июля заявил, что не будет поставлять Украине ракеты дальнего радиуса действия. При этом 14 июля он анонсировал планы по отправке Киеву американского вооружения, оплату которого обеспечат европейские страны. Речь идет об «очень крупном» соглашении и технике на миллиарды долларов. В ближайшие поставки войдут 17 систем противовоздушной обороны Patriot.