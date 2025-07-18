Песков: двусторонние отношения с США и украинское урегулирование – разные темы
Двусторонние отношения России и США и украинское урегулирование – это разные темы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это разное… Одна тема – это тема украинского регулирования, и другая тема – это наши двусторонние отношения, все раздражители в двусторонних отношениях, проблемные вопросы, коих накопилось очень много», – сказал он.
Президент США Дональд Трамп 14 июля в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что вторичные пошлины в 100% против торговых партнеров России будут применены в течение 50 дней, если не будет достигнута «сделка» по Украине. Говоря о вторичных пошлинах, Трамп, по всей видимости, имел в виду меры в отношении стран, покупающих российские энергоресурсы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 15 июля заявил, что хочет понять слова Трампа. «Было раньше и 24 часа. И 100 дней было. Мы все это проходили и действительно хотим понять, чем движим президент США», – сказал он. По его словам, Трамп находится под неприличным давлением со стороны Евросоюза (ЕС) и руководства НАТО.