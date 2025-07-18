Песков: двусторонние отношения с США и украинское урегулирование – разные темы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 15 июля заявил, что хочет понять слова Трампа. «Было раньше и 24 часа. И 100 дней было. Мы все это проходили и действительно хотим понять, чем движим президент США», – сказал он. По его словам, Трамп находится под неприличным давлением со стороны Евросоюза (ЕС) и руководства НАТО.