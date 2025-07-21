Песков назвал проекты меморандумов РФ и Украины диаметрально противоположными

17 июля Песков говорил, что в ходе третьего раунда переговоров делегации Москвы и Киева планируют обсудить проекты меморандумов, которыми стороны обменялись. 18 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал начать третий раунд переговоров Москвы и Киева и выразил готовность принять переговорщиков в Стамбуле после определения подходящих дат проведения встречи.