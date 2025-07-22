Песков назвал ошибочными любые прогнозы по урегулированию на Украине

Песков также выражал надежду, что переговоры с Киевом состоятся на этой неделе. При этом, по его словам, нет поводов считать, что во время третьего раунда российско-украинских переговоров произойдут «прорывы из разряда чудес». На третьем раунде, помимо других вопросов, будут обсуждаться проекты меморандумов, которыми стороны обменялись в ходе второго раунда. Президент РФ Владимир Путин говорил, что документы прямо противоположны.