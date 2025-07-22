Песков назвал ошибочными любые прогнозы по урегулированию на Украине
Сроки достижения договоренности об урегулировании украинского конфликта зависят от множества факторов. В настоящее любые «предпрогнозы» на эту тему будут ошибочными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Я бы не стал оценивать вообще потенциальные сроки», – сказал представитель Кремля.
Песков также выражал надежду, что переговоры с Киевом состоятся на этой неделе. При этом, по его словам, нет поводов считать, что во время третьего раунда российско-украинских переговоров произойдут «прорывы из разряда чудес». На третьем раунде, помимо других вопросов, будут обсуждаться проекты меморандумов, которыми стороны обменялись в ходе второго раунда. Президент РФ Владимир Путин говорил, что документы прямо противоположны.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что третий раунд переговоров Москвы и Киева запланирован на 23 июля в Стамбуле. По его словам, в повестку третьего раунда переговоров войдут такие темы, как обмен пленными, возвращение детей и подготовка встречи президентов двух стран.