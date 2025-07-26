О необходимости учредить Международный день борьбы с русофобией официальный представитель МИДа также заявила на полях летней школы дирекции Всемирного фестиваля молодежи для представителей госуправления, передавал ТАСС. Она напомнила, что 27 января является Международным днем памяти жертв Холокоста. В этот день советские войска освободили концлагерь Освенцим (на немецком – Аушвиц). Об этом помнили, когда установили этот день резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, а спустя года это стало стираться из памяти.