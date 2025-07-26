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Захарова заявила о необходимости «нулевой терпимости» к русофобии

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает необходимым создать Международный день борьбы с русофобией. По ее мнению, так думают «миллионы людей». Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«Мы должны сказать "нет!" русофобии. Русофобии, говоря западными терминами, должна быть нулевая терпимость», – подчеркнула Захарова.

О необходимости учредить Международный день борьбы с русофобией официальный представитель МИДа также заявила на полях летней школы дирекции Всемирного фестиваля молодежи для представителей госуправления, передавал ТАСС. Она напомнила, что 27 января является Международным днем памяти жертв Холокоста. В этот день советские войска освободили концлагерь Освенцим (на немецком – Аушвиц). Об этом помнили, когда установили этот день резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, а спустя года это стало стираться из памяти.

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Захарова пояснила, что проходили торжественные мероприятия, чтили жертв, но никто не говорил про тех, кто спас выживших. Дипломат назвала великой подлостью чтить жертв и предать забвению людей, которые остановили фабрику смерти.

В январе посол России в Польше Сергей Андреев объявил, что российские дипломаты не примут участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Он уточнил, что российская сторона отметит годовщину «в своем кругу», поскольку присутствовать на мероприятии, где никто не будет вспоминать тех, кто освобождал концлагерь и Европу, дипломатам ни к чему.

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