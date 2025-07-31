Белоусов поздравил взявших Часов Яр военнослужащих
Министр обороны Андрей Белоусов направил поздравление солдатам, поучаствовавшим во взятии под контроль города Часова Яра в ДНР, сообщили в Telegram-канале оборонного ведомства. Военные, по словам министра, проявили мужество и отвагу.
«История формирования и славный боевой путь дивизии свидетельствует о высоком профессионализме и отваге воинов-десантников, преемственности лучших воинских традиций», – передает ведомство содержание телеграммы Белоусова. Министр обороны поблагодарил военнослужащих и выразил уверенность в том, что они продолжат служить России с честью.
31 июля Часов Яр перешел под контроль российской армии благодаря успешным наступательным действиям подразделений группировки «Южной» ВС РФ. Продвижение к населенному пункту началось после взятия под контроль Артемовска (украинское название – Бахмут) в мае 2023 г. Эксперты говорили «Ведомостям», что Часов Яр – это крупный логистический центр и хорошо укрепленный пункт.