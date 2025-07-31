Белоусов поздравил взявших Часов Яр военнослужащих

31 июля Часов Яр перешел под контроль российской армии благодаря успешным наступательным действиям подразделений группировки «Южной» ВС РФ. Продвижение к населенному пункту началось после взятия под контроль Артемовска (украинское название – Бахмут) в мае 2023 г. Эксперты говорили «Ведомостям», что Часов Яр – это крупный логистический центр и хорошо укрепленный пункт.