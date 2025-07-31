Лукашенко: разногласия внутри ЕС изменят отношение к Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании с руководителями белорусских дипломатических представительств, что нарастающие разногласия внутри Европейского союза (ЕС) приведут к изменению политики в отношении республики. Его цитирует агентство «БелТА».
«Увидите, что вскоре начнется конкуренция среди новых концепций. Там должны зазвучать здравые голоса тех, с кем вы поработаете», – сказал Лукашенко.
Он добавил, что стратегия «демократизации санкциями» провалилась. Президент призвал использовать все возможности, чтобы донести правду о Белоруссии до западных политиков.
«Конкретные меры должны быть уже в работе. В целом нашим дипломатам на Западе ни в коем случае нельзя отсиживаться», – добавил белорусский лидер.
27 марта ЕС расширил санкции, направленные против Белоруссии, включив в список 25 физических лиц и семь компаний. В документе говорится, что меры были приняты якобы в связи с ситуацией в Белоруссии и с тем, что страна оказывает поддержку России в проведении спецоперации на Украине. В список попали, в частности, сотрудники Центральной избирательной комиссии, судьи и предприниматели.