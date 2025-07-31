Лукашенко: разногласия внутри ЕС изменят отношение к Белоруссии

27 марта ЕС расширил санкции, направленные против Белоруссии, включив в список 25 физических лиц и семь компаний. В документе говорится, что меры были приняты якобы в связи с ситуацией в Белоруссии и с тем, что страна оказывает поддержку России в проведении спецоперации на Украине. В список попали, в частности, сотрудники Центральной избирательной комиссии, судьи и предприниматели.