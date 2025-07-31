Белоусов встретился с министром обороны переходного правительства Сирии
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с главой минобороны переходного правительства Сирии Мархафом Абу Касром, сообщили в Минобороны РФ.
Стороны обсудили перспективы взаимодействия по линии оборонных ведомств и ситуацию на Ближнем Востоке, говорится в сообщении.
31 июля состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергей Лаврова с сирийским коллегой Асаадом аш-Шейбани. По итогам встречи Лавров заявил, что Москва никогда не поддерживала санкции Запада против Сирии.
Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил в июне, что Москва ведет контакты с Сирией по российским военным базам. Сейчас в Сирии остаются базы в провинциях Латакия и Тартус, размещенные там при правлении бывшего президента страны Башара Асада. В Кремле говорили, что Москва получила гарантии безопасности баз в арабской республике.