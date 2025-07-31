Белоусов встретился с министром обороны переходного правительства Сирии

Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил в июне, что Москва ведет контакты с Сирией по российским военным базам. Сейчас в Сирии остаются базы в провинциях Латакия и Тартус, размещенные там при правлении бывшего президента страны Башара Асада. В Кремле говорили, что Москва получила гарантии безопасности баз в арабской республике.