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Белоусов встретился с министром обороны переходного правительства Сирии

Ведомости

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с главой минобороны переходного правительства Сирии Мархафом Абу Касром, сообщили в Минобороны РФ.

Стороны обсудили перспективы взаимодействия по линии оборонных ведомств и ситуацию на Ближнем Востоке, говорится в сообщении.

31 июля состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергей Лаврова с сирийским коллегой Асаадом аш-Шейбани. По итогам встречи Лавров заявил, что Москва никогда не поддерживала санкции Запада против Сирии.

Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил в июне, что Москва ведет контакты с Сирией по российским военным базам. Сейчас в Сирии остаются базы в провинциях Латакия и Тартус, размещенные там при правлении бывшего президента страны Башара Асада. В Кремле говорили, что Москва получила гарантии безопасности баз в арабской республике.

Читайте также:Лавров: Россия никогда не поддерживала санкции Запада против Сирии
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