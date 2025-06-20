Богданов: Россия ведет контакты с Сирией по военным базам
Россия ведет контакты с Сирией по российским военным базам. Об этом заявил спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Богданов добавил, что Россия ожидает визита сирийской делегации, приглашен министр иностранных дел арабской республики Асаад аш-Шейбани. Он выразил надежду, что приглашение будет реализовано. По словам замминистра, это будет хорошая возможность обсудить весь комплекс отношений стран.
19 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия настроена на налаживание отношений с действующими властями Сирии. Представитель Кремля указал, что у Москвы есть свои интересы в арабской республике, которые необходимо обеспечивать посредством диалога.
В феврале президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Стороны обменялись мнениями по поводу ситуации в арабской республике. Путин напомнил, что страны связывают отношения дружбы и сотрудничества. Российская сторона готова содействовать улучшению социально-экономической обстановки в стране, включая оказание местным жителям гуманитарной помощи.
В Сирии находятся российские военные базы в провинциях Латакия и Тартус, размещенные там еще при правлении бывшего президента страны Башара Асада. В Кремле говорили, что Москва получила гарантии безопасности военных баз в арабской республике.