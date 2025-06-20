Богданов: Россия ведет контакты с Сирией по военным базам

Богданов добавил, что Россия ожидает визита сирийской делегации, приглашен министр иностранных дел арабской республики Асаад аш-Шейбани. Он выразил надежду, что приглашение будет реализовано. По словам замминистра, это будет хорошая возможность обсудить весь комплекс отношений стран.