Российские военные остаются на позициях в Сирии
Военнослужащие России остаются на своих позициях в Сирии, Россия и переходное правительство республики находятся в контакте. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«Наш президент разговаривал с лидером переходного периода. Наши военные находятся там, где они были. Мы разговариваем с сирийцами, с нынешним сирийским правительством», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Небензя отметил, что между Россией и переходным правительством Сирии ведется диалог.
В Сирии находятся российские военные базы в провинциях Латакия и Тартус, размещенные там еще при правлении Башара Асада. Как заявили в Кремле, Москва получила гарантии безопасности российских военных баз в арабской республике.
ТАСС со ссылкой на источник писал в конце декабря 2024 г., что новые власти Сирии не планируют расторгать договоры о базах РФ. Вместе с тем, как писал Reuters, президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану разместить турецкие военные базы у себя в стране.