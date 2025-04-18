Российские военные остаются на позициях в Сирии

ТАСС со ссылкой на источник писал в конце декабря 2024 г., что новые власти Сирии не планируют расторгать договоры о базах РФ. Вместе с тем, как писал Reuters, президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану разместить турецкие военные базы у себя в стране.