Sana: Путин принял министра иностранных дел Сирии в Кремле

Кроме того, Лавров выразил надежду на то, что временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа поучаствует в саммите России и Лиги арабских государств 15 октября. Глава иностранного внешнеполитического ведомства, в свою очередь, отметил, что республика заинтересована в налаживании взаимодействия между Дамаском и Москвой.