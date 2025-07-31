Sana: Путин принял министра иностранных дел Сирии в Кремле
Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу МИД Сирии Асаада аш-Шибани, сообщило сирийское агентство Sana. Там же находится делегация, прилетевшая в Москву вместе с сирийским министром.
31 июля аш-Шибани также встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Последний во время переговоров заявил, что РФ следит за тем, как развивается процесс переходного периода в Сирии. Он пожелал, чтобы сирийский народ смог нормализовать ситуацию в арабской республике.
Кроме того, Лавров выразил надежду на то, что временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа поучаствует в саммите России и Лиги арабских государств 15 октября. Глава иностранного внешнеполитического ведомства, в свою очередь, отметил, что республика заинтересована в налаживании взаимодействия между Дамаском и Москвой.
Помимо этой встречи министр обороны РФ Андрей Белоусов также пообщался с главой минобороны переходного правительства Сирии Мархафом Абу Касром. Они обсудили перспективы взаимодействия по линии оборонных ведомств и ситуацию на Ближнем Востоке.