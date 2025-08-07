Макрон заявил о поддержке прекращения огня для переговоров по Украине

«Я подтвердил президенту Украины полную поддержку Францией установлению режима прекращения огня с целью начала переговоров о прочном и долгосрочном решении, которое сохранит законные права Украины и гарантирует ее безопасность и безопасность европейцев», – написал Макрон.



Ранее Зеленский заявил, что Европе следует участвовать в мирных переговорах России и Украины. Как пояснил президент, боевые действия происходят в Европе, а Украина ее «неотъемлемая часть». «Мы уже ведем переговоры о вступлении в ЕС, поэтому Европа должна быть участником соответствующих процессов», – уточнил он.