Германия восстановила поврежденную систему Patriot и вернула его Украине

21 июля министр обороны ФРГ Борис Писториус на дистанционной встрече формата «Рамштайн» по Украине сообщил, что Германия договорилась с США о поставках пяти систем противовоздушной обороны Patriot. Позднее он уточнил, что ФРГ может оперативно передать Украине два ЗРК Patriot из собственных запасов, но только при гарантиях восполнения этих систем со стороны США.