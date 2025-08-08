Газета
Главная / Политика /

Германия восстановила поврежденную систему Patriot и вернула его Украине

Ведомости

Немецкие специалисты отремонтировали зенитно-ракетную систему Patriot, получивший серьезные повреждения в результате российского удара весной 2025 г. Об этом сообщил координатор поддержки Украины со стороны НАТО Майк Келлер в интервью FAZ.

По его словам, поврежденная система была вывезена в Германию, где специалисты восстановили ее до боеспособного состояния. Теперь Patriot вновь введен в эксплуатацию и готов к применению.

Келлер отметил, что производство новых систем Patriot может затянуться до 2030-х гг. из-за дефицита комплектующих и сложности производственного цикла.

1 августа Reuters писал, что Германия поставит Украине две системы Patriot, а через два – три месяца дополнительные компоненты к ним.

21 июля министр обороны ФРГ Борис Писториус на дистанционной встрече формата «Рамштайн» по Украине сообщил, что Германия договорилась с США о поставках пяти систем противовоздушной обороны Patriot. Позднее он уточнил, что ФРГ может оперативно передать Украине два ЗРК Patriot из собственных запасов, но только при гарантиях восполнения этих систем со стороны США.

