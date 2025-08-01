Германия поставит Украине две системы Patriot
Германия поставит Украине две системы Patriot, а через два – три месяца дополнительные компоненты к ним, пишет Reuters со ссылкой на министра обороны Бориса Писториуса.
«Благодаря обязательствам США Германия сможет сначала оказать Украине поддержку пусковыми установками, а затем дополнительными компонентами системы Patriot», – заявил он.
Потребности Украины в противовоздушной обороне, пишет Reuters, стали еще более насущными.
21 июля министр обороны ФРГ Борис Писториус на дистанционной встрече формата «Рамштайн» по Украине сообщил, что Германия договорилась с США о поставках пяти систем противовоздушной обороны Patriot. Позднее он уточнил, что ФРГ может оперативно передать Украине два ЗРК Patriot из собственных запасов, но только при гарантиях восполнения этих систем со стороны США.
16 июля газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп в разговоре с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем предложил ему купить пять систем ПВО Patriot вместо двух для дальнейшей отправки на Украину.