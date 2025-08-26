МИД РФ: Киев и ЕС взяли курс на нивелирование договоренностей с США
Киев и его европейские спонсоры взяли курс на нивелирование достигнутых по итогам саммита РФ и США на Аляске договоренностей и их последующую ревизию. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России по итогам встречи замглавы Михаила Галузина и чрезвычайного и полномочного посла Турции Танжу Бильгича.
На встрече предметно обсудили ситуацию вокруг Украины с учетом переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Турецкому послу рассказали российские оценки саммита, говорится в сообщении МИДа.
Кроме того, Галузин подтвердил настрой России на дальнейшее развитие сотрудничества с Турцией.
15 августа на Аляске прошла встреча Путина и Трампа. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате «три на три» и продолжались 2 часа 45 минут. 18 августа американский лидер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. После состоялась вторая встреча, к которой присоединились некоторые европейские лидеры.
23 июля в турецком Стамбуле проходил третий раунд переговоров России и Украины. Тогда РФ и Украина договорились о новых обменах погибшими по формуле «1200 на 1200», которые будут включать не только военнослужащих, но и гражданских лиц. Россия также предложила передать еще 3000 тел погибших украинских военнослужащих.