МИД РФ: Киев и ЕС взяли курс на нивелирование договоренностей с США

23 июля в турецком Стамбуле проходил третий раунд переговоров России и Украины. Тогда РФ и Украина договорились о новых обменах погибшими по формуле «1200 на 1200», которые будут включать не только военнослужащих, но и гражданских лиц. Россия также предложила передать еще 3000 тел погибших украинских военнослужащих.