Лавров обсудил с главой МИД Узбекистана вопросы региональной безопасности
Главы МИД РФ и Узбекистана Сергей Лавров и Бахтиер Саидов провели телефонный разговор. В рамках беседы они обсудили вопросы региональной безопасности в преддверии заседания Совета глав стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдет в Китае 31 августа и 1 сентября, а также второго саммита Россия – Центральная Азия, который состоится 9 октября в Таджикистане. Об этом сообщили в российском ведомстве.
Лавров и Саидов также провели обмен мнениями относительно актуальных вопросов развития отношений между странами, а также международной повестки дня.
Главы внешнеполитических ведомств подтвердили обоюдный настрой на совместную работу по укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Узбекистана.
24 августа «Вести» сообщали, что президент РФ Владимир Путин отправится с четырехдневным визитом в Китай. Там запланированы масштабные переговоры делегаций РФ и КНР. Во время визита Путин также примет участие в саммите ШОС.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ходе брифинга 27 августа сообщал, что график двусторонних встреч Путина в рамках ШОС сейчас находится в стадии подготовки и будет согласован с учетом программы мероприятий, которые формирует китайская сторона.