Лавров обсудил с главой МИД Узбекистана вопросы региональной безопасности

Главы МИД РФ и Узбекистана Сергей Лавров и Бахтиер Саидов провели телефонный разговор. В рамках беседы они обсудили вопросы региональной безопасности в преддверии заседания Совета глав стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдет в Китае 31 августа и 1 сентября, а также второго саммита Россия – Центральная Азия, который состоится 9 октября в Таджикистане. Об этом сообщили в российском ведомстве.