Путин на год продлил полномочия Бастрыкина в СК

26 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в СК писал, что Бастрыкин проработает в должности председателя еще один год. До этого «Ведомости» писали, что Бастрыкин является кандидатом на пост главы Верховного суда России. Об этом заявляли пять собеседников: три из них близкие к администрации президента (АП), один близкий к ВС и еще один – в судейском сообществе.