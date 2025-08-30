Путин на год продлил полномочия Бастрыкина в СК
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении председателю Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину срока госслужбы еще на один год. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Срок госслужбы Бастрыкина продлен до 27 августа 2026 г., следует из документа.
26 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в СК писал, что Бастрыкин проработает в должности председателя еще один год. До этого «Ведомости» писали, что Бастрыкин является кандидатом на пост главы Верховного суда России. Об этом заявляли пять собеседников: три из них близкие к администрации президента (АП), один близкий к ВС и еще один – в судейском сообществе.
В сентябре 2024 г. Путин внес в Госдуму законопроект о возможности продления срока службы председателя СК. Согласно прошлой редакции ч. 4 ст. 30 закона «О Следственном комитете Российской Федерации», предельный возраст сотрудника СК – 70 лет. 27 августа Бастрыкину исполнилось 72 года.