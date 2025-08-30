Соратники связали убийство экс-спикера Рады Парубия с политическими мотивами
Соратники бывшего спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия из партии «Европейская солидарность» связывают убийство с его опытом организации массовых протестов. Об этом пишет «Страна.ua».
В разговоре с изданием они напомнили, что Парубий активно участвовал в событиях Евромайдана, что может быть опасно для нынешних властей.
Отмечается, что в последние годы Парубий, как и другой бывший спикер Рады Александр Турчинов, занимал особую позицию в «Европейской солидарности» и не имел близких отношений с ее лидером Петром Порошенко.
Парубий был убит во Львове 30 августа. По данным украинских СМИ, в политика стреляли восемь раз, он скончался на месте. Нападавший, по информации правоохранителей, скрылся на электровелосипеде, в городе был введен план «Перехват».