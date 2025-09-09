Глава МВД Польши: границы с Белоруссией закрыли на время
Для Польши закрытие границ с Белоруссией является временной мерой, сообщил глава МВД республики Марчин Кервиньский на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.
«Как вы знаете, горячая фаза учений "Запад-2025", согласно заявлениям организаторов, продлится с 12 по 16 сентября, однако мы будем следить за развитием событий. Погранпереходы будут открыты лишь тогда, когда мы будем уверены на 100%, что ситуация не создает угрозу Польше и ее гражданам», – сказал министр.
9 сентября о закрытии Польшей всех погранпереходов с Белоруссией заявил премьер-министр Дональд Туск. Он также объяснил решение проведением учений и «вопросами государственной безопасности».
Учения «Запад-2025» состоятся с 12 по 16 сентября на территории Белоруссии. Их главной целью было поставлено «применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства». Министр обороны республики Виктор Хренин сообщал, что войска также отработают применение нового ракетного комплекса «Орешник».