Нетаньяху назвал удар по «Хамасу» в Катаре «оптимальным и точным»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал недавний удар его страны по официальным представителям «Хамаса» в Катаре «оптимальным и точным». Об этом он заявил во время выступления на мероприятии посольства США по случаю Дня независимости Израиля, его слова передает Ynet.