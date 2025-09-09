Нетаньяху назвал удар по «Хамасу» в Катаре «оптимальным и точным»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал недавний удар его страны по официальным представителям «Хамаса» в Катаре «оптимальным и точным». Об этом он заявил во время выступления на мероприятии посольства США по случаю Дня независимости Израиля, его слова передает Ynet.
Он также заявил, что «дни лидеров террористов, пользующихся где-то иммунитетом, прошли». По словам премьер-министра, действия израильских сил в Катаре были рассчитаны максимально точно для нейтрализации террористической угрозы.
9 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Доху. Целью операции в Тель-Авиве назвали делегацию палестинского «Хамаса», заявив об убийстве одного из лидеров движения и нескольких членов группировки. Операция получила название «Огненный саммит» и стала продолжением ликвидаций организаторов нападения «Хамаса» на Израиль 7 октября 2023 г.
В аккаунте офиса Нетаньяху позже заявили, что страна самостоятельно спланировала и осуществила операцию в Катаре.
Al-Arabiya писали, что пять человек, включая лидера группировки «Хамас» в Газе Халиль аль-Хейя, а также главу его офиса, погибли при ударе Израиля по столице Катара.