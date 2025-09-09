Премьер-министр Катара заявил об аннулировании всех договоренностей по Газе
После удара Израиля по Дохе все договоренности, достигнутые в ходе переговоров о прекращении огня в Газе, будут аннулированы. Об этом заявил премьер-министр страны Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани в ходе пресс-конференции, передает Al Jazeera.
В своей речи он также обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в эскалации конфликта. По словам Аль Тани, он «выводит регион на непоправимый уровень» и Катар должен реагировать «на его варварство».
Премьер-министр подчеркнул, что переговоры по урегулированию ситуации в Газе продолжались по просьбе США, но Израиль стремился «саботировать эти усилия». Он добавил, что Доха приложила все усилия, чтобы переговоры завершились успешно, «но после сегодняшнего нападения ничего не осталось». Речь идет о посреднических усилиях Катара.
В ходе той же пресс-конференции Аль Тани заявил, что Катар оставляет за собой право на ответный удар по Израилю. Он назвал атаку Израиля «государственным терроризмом», а также подчеркнул, что Катар будет защищать свой суверенитет и бороться с любыми нарушениями безопасности.
9 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Доху. Целью операции в Тель-Авиве назвали делегацию палестинского «Хамаса», заявив об убийстве одного из лидеров движения и нескольких членов группировки. Операция получила название «Огненный саммит» и стала продолжением ликвидаций организаторов нападения «Хамаса» на Израиль 7 октября 2023 г.
В аккаунте офиса Нетаньяху позже заявили, что страна самостоятельно спланировала и осуществила операцию в Катаре.