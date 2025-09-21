Трамп пообещал помочь Польше в случае конфликта с Россией

Трамп пообещал помочь Польше в случае конфликта с РоссиейТакое заявление президент США сделал в свете инцидента с дронами
Президент США Дональд Трамп поможет Польше в случае эскалации со стороны России. Об этом он заявил журналистам.
«Да, я помогу», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ночью 10 сентября Польша зафиксировала в своем воздушном пространстве 19 беспилотников. Премьер-министр страны Дональд Туск заявлял, что речь идет о «провокации» с якобы участием российских дронов, некоторые из которых летели со стороны Белоруссии.
Президент республики Александр Лукашенко утверждал, что Белоруссия не имеет никакого отношения к беспилотным летательным аппаратам, залетающим в Польшу или Литву. В Минобороны РФ также отвергали обвинения в причастности РФ.
Инцидент произошел перед началом российско-белорусских учений «Запад-2025». Они прошли с 12 по 16 сентября на территории России и Белоруссии. Кремль сообщал, что практические действия войск двух стран в ходе отражения потенциальной агрессии против Союзного государства отрабатывались на 41 сухопутном и морском полигоне, было задействованы 100 000 военнослужащих.
16 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал инцидент с беспилотниками в Польше провокацией. «В Польше дроны прилетели. А откуда они прилетели? С Украины прилетели. Прилетели незаряженные все. Почему? Потому что провокация. И опять начались разговоры о том, что Россия, видите ли, хочет их завоевать. Кому они нужны?» – сказал спикер.