Трамп пообещал помочь Польше в случае конфликта с Россией

16 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал инцидент с беспилотниками в Польше провокацией. «В Польше дроны прилетели. А откуда они прилетели? С Украины прилетели. Прилетели незаряженные все. Почему? Потому что провокация. И опять начались разговоры о том, что Россия, видите ли, хочет их завоевать. Кому они нужны?» – сказал спикер.