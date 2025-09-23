Силы ПВО уничтожили 19 украинских БПЛА за четыре часа
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 19 беспилотников ВСУ в период с 19:00 до 23:00 мск, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что российские военнослужащие отразили атаки над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и акваторией Черного моря. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в регионе пострадали шесть человек из-за атаки на коммерческий объект. Мирные жители получили осколочные ранения рук и ног и баротравмы.
До этого еще 34 украинских дроны было перехвачено и нейтрализовано в небе над Белгородской, Курской и Тульской областями. Мэр Москвы Сергей Собянин писал и о сбитых на подлете к столице нескольких БПЛА.