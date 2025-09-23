Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО уничтожили 19 украинских БПЛА за четыре часа

Ведомости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 19 беспилотников ВСУ в период с 19:00 до 23:00 мск, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что российские военнослужащие отразили атаки над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и акваторией Черного моря. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в регионе пострадали шесть человек из-за атаки на коммерческий объект. Мирные жители получили осколочные ранения рук и ног и баротравмы.

До этого еще 34 украинских дроны было перехвачено и нейтрализовано в небе над Белгородской, Курской и Тульской областями. Мэр Москвы Сергей Собянин писал и о сбитых на подлете к столице нескольких БПЛА.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её