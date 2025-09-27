Лавров выступил на встрече глав МИД стран БРИКС

26 сентября Лавров встретился с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром и обсудил подготовку к российско-индийскому саммиту, намеченному на конец года. Стороны условились и дальше укреплять стратегическое партнерство и наращивать взаимодействие на международных площадках, преимущественно в «Группе двадцати» (G20), БРИКС и ШОС.