Лавров выступил на встрече глав МИД стран БРИКС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил на встрече глав МИД стран БРИКС в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщили на сайте внешнеполитического ведомства России.
В своей речи Лавров отметил создание новой инвестиционной платформы, трансграничной платежной инициативы БРИКС, депозитарно-клиринговой инфраструктуры, перестраховочного механизма и зерновой биржи БРИКС.
Заседание организовала индийская сторона как будущий председатель в БРИКС. На встрече министры обсудили широкий круг международных вопросов и подтвердили настрой наращивать координацию в формате объединения на международных площадках. По итогам встречи одобрено совместное коммюнике, сообщили в МИД.
26 сентября Лавров встретился с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром и обсудил подготовку к российско-индийскому саммиту, намеченному на конец года. Стороны условились и дальше укреплять стратегическое партнерство и наращивать взаимодействие на международных площадках, преимущественно в «Группе двадцати» (G20), БРИКС и ШОС.