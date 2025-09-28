WSJ: Си потребовал от Трампа отвергнуть независимость Тайваня
Председатель Китая Си Цзиньпин потребовал от президента США Дональда Трампа официально отвергнуть независимость Тайваня для заключения торгового соглашения с Вашингтоном. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, Си хочет использовать переговоры как инструмент давления на Трампа. КНР хочет, чтобы США не просто воздерживались от поддержки независимости Тайваня как во времена администрации бывшего американского президента Джо Байдена, а официально объявили о своей позиции. Собеседник газеты уточнил, что это будет условием для оформления торгового соглашения.
Переговоры между Китаем и США могут состоятся на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее.
19 сентября The Wall Street Journal писала, что Трамп летом 2025 г. отказался одобрить выделение Тайваню военной помощи на сумму более $400 млн, поскольку пытается добиться заключения торгового соглашения и организовать возможный саммит с Си. Кроме того, в августе президент США отговорил вице-президента Тайваня Лай Цинде от поездки в Вашингтон и сократил контакты между представителями оборонных ведомств стран.
Американские военные и разведслужбы ранее сообщали, что КНР поручил Народно-освободительной армии быть готовой к возможному захвату Тайваня к 2027 г. В этих условиях экс-сотрудник Пентагона Дэн Блюменталь заявил, что «США точно не стоит убирать ногу с педали газа».