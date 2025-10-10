Володин: оппозиции финансируются за счет средств Нобелевской премии мира

«Нобелевская премия мира превратилась в политическую разменную монету. Средства ученого и изобретателя тратят не по назначению, а для спонсирования оппозиций и революций. Используя авторитет некогда престижной награды, по сути с помощью нее кукловоды финансируют своих политических марионеток», – написал депутат. Так он прокомментировал вручение премии лидеру оппозиции Венесуэлы Марии Корине Мачадо.