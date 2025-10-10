Володин: оппозиции финансируются за счет средств Нобелевской премии мира
Средства Нобелевской премии мира направляются на спонсирование действий оппозиции и финансирование революций, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере Max.
«Нобелевская премия мира превратилась в политическую разменную монету. Средства ученого и изобретателя тратят не по назначению, а для спонсирования оппозиций и революций. Используя авторитет некогда престижной награды, по сути с помощью нее кукловоды финансируют своих политических марионеток», – написал депутат. Так он прокомментировал вручение премии лидеру оппозиции Венесуэлы Марии Корине Мачадо.
По его мнению, этими деньгами лучше было бы принести человечеству пользу, в том числе направить их на лечение детей, спасение природных ресурсов.
10 октября президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что предыдущие решения Нобелевского комитета по присуждению премии мира привели к утрате ее авторитета «в значительной степени». Российский лидер выразил мнение, что награда должна вручаться за реальные заслуги.
Президент США Дональд Трамп, несмотря на многочисленные разговоры о необходимости присуждения ему Нобелевской премии мира, награду не получил. Комитет отдал ее Мачадо «за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы».