Политика

Трамп настаивает, что Моди пообещал ему отказаться от российской нефти

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить закупки российской нефти. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами на борту самолета, передает Белый дом.

«Если они хотят так говорить, тогда им придется и дальше платить огромные тарифы, а они этого не хотят», – отметил американский лидер.

Так он ответил на слова журналиста о том, что Индия отрицает как заявление о прекращении импорта нефти из РФ, так и разговор с Трампом в целом.

Индия продолжает получать российскую нефть

Бизнес / ТЭК

17 октября на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп заявил, что Индия больше не станет покупать российскую нефть. В этот же день Press Trust of India писала, что Индия намерена восстановить объемы импорта российской нефти в октябре после падения его уровня в III квартале 2025 г.

Глава Белого дома 15 октября говорил, что в ходе телефонного разговора Моди якобы заверил его в планах об отказе страны от нефти из России. Трамп утверждал, что Индия сможет восстановить процесс торговли после окончания конфликта на Украине. При этом в МИД Индии заявляли, что страна защищает интересы своих потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации и импорт нефти из России направлен на эти цели.

20 октября замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что поставки нефти из Россию в Индию не прекратились.

