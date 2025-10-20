Трамп настаивает, что Моди пообещал ему отказаться от российской нефти
Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить закупки российской нефти. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами на борту самолета, передает Белый дом.
«Если они хотят так говорить, тогда им придется и дальше платить огромные тарифы, а они этого не хотят», – отметил американский лидер.
Так он ответил на слова журналиста о том, что Индия отрицает как заявление о прекращении импорта нефти из РФ, так и разговор с Трампом в целом.
Глава Белого дома 15 октября говорил, что в ходе телефонного разговора Моди якобы заверил его в планах об отказе страны от нефти из России. Трамп утверждал, что Индия сможет восстановить процесс торговли после окончания конфликта на Украине. При этом в МИД Индии заявляли, что страна защищает интересы своих потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации и импорт нефти из России направлен на эти цели.
20 октября замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что поставки нефти из Россию в Индию не прекратились.