Нидерланды выделят 25 млн евро для энергосистемы Украины

Помимо гуманитарной помощи Амстердам выделяет средства на военную поддержку Украины. В марте министр обороны королевства Рубен Брекелманс объявлял, что страна готова выделить 2 млрд евро Украине в качестве военной помощи в 2025 г. В октябре 2024 г. Брекелманс заявлял, что в бюджете Нидерландов выделено на военную помощь Украине порядка 10,4 млрд евро, из которых почти 4 млрд евро уже потрачены.