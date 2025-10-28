Нидерланды выделят 25 млн евро для энергосистемы Украины
Нидерланды выделят 25 млн евро на поддержку объектов энергетики Украины. Об этом объявили в правительстве страны.
Из этих средств 10 млн евро пойдут на экстренный ремонт и оборудование, 10 млн евро будут направлены на закупку газа за рубежом и 5 млн евро – на закупку запасных частей у нидерландских компаний и организаций, следует из сообщения.
Нидерландские власти уже выделили 58 млн евро на поддержку энергетики в 2026 г.
Помимо гуманитарной помощи Амстердам выделяет средства на военную поддержку Украины. В марте министр обороны королевства Рубен Брекелманс объявлял, что страна готова выделить 2 млрд евро Украине в качестве военной помощи в 2025 г. В октябре 2024 г. Брекелманс заявлял, что в бюджете Нидерландов выделено на военную помощь Украине порядка 10,4 млрд евро, из которых почти 4 млрд евро уже потрачены.
13 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страну ожидают новые проблемы с электричеством на фоне российских ударов по объектам энергетики и Киеву, вероятно, придется импортировать электроэнергию. Минобороны РФ утверждает, что объекты энергетики на Украине обеспечивают работу украинского военно-промышленного комплекса (ВПК).
Зеленский 28 октября сообщил, что Киеву потребуется поддержка Евросоюза еще на «два-три года». Об этом он сказал в контексте предложения Еврокомиссии о постепенном разблокировании замороженных российских активов для финансирования потребностей Украины. В Кремле указали, что европейским странам придется долго «содержать» украинские власти.