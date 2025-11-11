Газета
ВКС России атаковали главный центр радиоэлектронной разведки ГУР Украины

Ведомости

ВКС России нанесли удары по главному центру радиоэлектронной разведки ГУР минобороны Украины в Киевской области, а также по аэродрому Староконстантинов. Об этом сообщили в ФСБ России.

Отмечается, что в ФСБ пресекли операцию ГУР минобороны Украины и его британских кураторов по угону за границу сверхзвукового высотного истребителя МиГ-31 ВКС России. Самолет является носителем гиперзвуковой авиационной ракеты «Кинжал». Для угона истребителя сотрудники украинской разведки пытались завербовать российских летчиков. Они обещали им вознаграждение в $3 млн. После этого спецслужба намеревалась направить самолет с «Кинжалом» в район дислокации авиабазы НАТО в румынском городе Констанца, где он мог быть сбит силами ПВО.

В августе 2023 г. летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 в Харьковскую область с аэродрома в Курске. Вместе с ним летели двое членов экипажа, которые, по утверждению украинской разведки, были убиты из-за оказанного сопротивления. Сам Кузьминов был убит 19 февраля 2024 г. в Испании. The New York Times со ссылкой на источники в гражданской гвардии Испании писала, что на месте убийства Кузьминова остались гильзы от 9-мм патронов для пистолета Макарова.

