Таллин потребовал от Китая выбрать между Эстонией и Россией

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 6 ноября говорил, что в ходе недавних переговоров Россия и Китай подтвердили настрой на укрепление стратегического и всеобъемлющего партнерства между странами. Он подчеркнул, что в ходе переговоров стороны подписали ряд документов, которые нацелены на развитие практического взаимодействия между Москвой и Пекином в областях спутниковой навигации, цифровизации транспорта и экономики.