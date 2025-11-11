Газета
Главная / Политика /

Таллин потребовал от Китая выбрать между Эстонией и Россией

Ведомости

В ходе переговоров глав МИД Китая и Эстонии Ван И и Маргуса Цахкны Таллин выдвинул Пекину ультиматум. Цахкна заявил, что если КНР хочет поддерживать хорошие отношения с эстонской стороной, он должен перестать поддерживать Россию. Об этом сообщает «Sputnik – Ближнее зарубежье».

Как пишет ERR, в ходе переговоров Таллин видел своей главной задачей донести до Пекина, что Россия якобы представляет экзистенциальную угрозу для Европы и Эстонии в частности. По словам Цахкны, 80% диалога было посвящено обсуждению угрозы со стороны РФ.  

Цахкна выразил мнение, что без поддержки КНР Москва не смогла бы начать спецоперацию на Украине. Глава эстонского МИДа утверждал, что на это указывают цифры.

Как Россия и Китай будут углублять сотрудничество

Экономика / Мировая экономика

Эстония считает, что Китай мог был прекратить военные действия на территории Украины, если бы было принято соответствующее решение. Цахкна объяснил это тем, что Пекин все больше влияет на российскую политику.  

Говоря о Европе, Цахкна отметил, что с Венгрией и Словакией нужно вести переговоры отдельно и склонять их к поддержке Украины. 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 6 ноября говорил, что в ходе недавних переговоров Россия и Китай подтвердили настрой на укрепление стратегического и всеобъемлющего партнерства между странами. Он подчеркнул, что в ходе переговоров стороны подписали ряд документов, которые нацелены на развитие практического взаимодействия между Москвой и Пекином в областях спутниковой навигации, цифровизации транспорта и экономики.

