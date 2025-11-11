Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Politico: Киев проведет саммит ЕС для разблокировки заявки на вступление в блок

Ведомости

Власти Украины проведут неформальный саммит с участием министров Евросоюза 10 и 11 декабря во Львове. Его повестка будет направлена на разблокировку заявки Киева на вступление в блок. Об этом сообщает Politico со ссылкой на соответствующее приглашения.

В документе говорится, что целью встречи будет подведение итогов и обсуждение дальнейших шагов Украины на пути во вхождение в ЕС. Организовывая саммит на своей территории, Киев хочет дать «сигнал о том, что будущее Украины находится в Евросоюзе».

3 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с критикой политики Евросоюза в отношении Украины и осудил идею ее возможного вступления в ЕС. По его словам, интеграция Украины в европейское сообщество может втянуть Европу в прямой военный конфликт с Россией.

Politico 20 октября писало, что страны Евросоюза могут начать принимать в организацию новых членов, не предоставляя им полное право голоса. Предполагается, что такое решение поможет Украине в присоединении к блоку в обход вето Венгрии. Если ЕС примет инициативу, страны, которые сейчас находятся на пути присоединения к организации, смогут пользоваться преимуществами членства в блоке, но будут лишены права вето.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь