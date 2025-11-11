Politico: Киев проведет саммит ЕС для разблокировки заявки на вступление в блок

Politico 20 октября писало, что страны Евросоюза могут начать принимать в организацию новых членов, не предоставляя им полное право голоса. Предполагается, что такое решение поможет Украине в присоединении к блоку в обход вето Венгрии. Если ЕС примет инициативу, страны, которые сейчас находятся на пути присоединения к организации, смогут пользоваться преимуществами членства в блоке, но будут лишены права вето.