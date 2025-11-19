Газета
Главная / Политика /

Верховная рада отправила в отставку министра юстиции Германа Галущенко

Ведомости

Депутаты Верховной рады проголосовали за увольнение министра юстиции Украины Германа Галущенко. Решение поддержали 322 человека. Об этом говорится в Telegram-канале украинского парламента. 

12 ноября президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки Галущенко и министра юстиции Светланы Гринчук после коррупционного скандала, связанного с хищениями в энергетическом секторе страны. Украинский лидер отметил, что это вопрос доверия, поскольку вопрос энергетики в республике стоит чрезвычайно остро и абсолютно ненормально, что в этой сфере «еще есть какие-то схемы», сказал он.

Зеленский своим указом 14 ноября вывел Галущенко и Гринчук из состава Совета национальной безопасности и обороны.

В Раду внесли проект постановления об отставке вице-премьера Кулебы

Политика / Международные новости

Верховная рада должна была рассмотреть отставку министров 18 ноября, но в этот день депутаты «Европейской солидарности» во главе с лидером партии, бывшим президентом Украины Петром Порошенко заблокировали трибуну и потребовали отставки правительства.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о крупномасштабной операции по расследованию коррупции в энергетическом секторе страны. Организатором схемы стал бизнесмен Тимур Миндич, который является соратником Зеленского. Преступники, утверждает НАБУ, требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.

