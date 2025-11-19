Верховная рада отправила в отставку министра юстиции Германа Галущенко

12 ноября президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки Галущенко и министра юстиции Светланы Гринчук после коррупционного скандала, связанного с хищениями в энергетическом секторе страны. Украинский лидер отметил, что это вопрос доверия, поскольку вопрос энергетики в республике стоит чрезвычайно остро и абсолютно ненормально, что в этой сфере «еще есть какие-то схемы», сказал он.