Бессент заявил о провале санкционной политики Евросоюза против России

Такой вывод он сделал на фоне введения 19-го пакета ограничений
Ведомости

Санкционные меры Евросоюза (ЕС) в отношении России оказались провальными. Такое мнение выразил министр финансов США Скотт Бессент в интервью NBC News.

«Европейцы говорят мне: "О, мы вводим наш 19-й пакет санкций". В моем понимании, если вы собираетесь что-то сделать 19-й раз, вы потерпели неудачу», – подчеркнул Бессент.

Он также выразил поддержку мирному плану по урегулированию российско-украинского конфликта, подготовленному Вашингтоном.

Что вошло в 19-й пакет санкций Евросоюза

Политика / Международные отношения

23 октября Евросоюз официально принял новый пакет антироссийских санкций. Ограничения коснулись импорта СПГ, крупнейших энергетических компаний и судов. Запрет на импорт СПГ вводится поэтапно – краткосрочные контракты прекращают действие через шесть месяцев, долгосрочные перестанут действовать с 1 января 2027 г.

В ответ на новые ограничительные меры МИД России расширил список представителей евроинститутов, стран – членов ЕС и некоторых европейских государств, которым запрещен въезд на территорию РФ.

7 ноября стало известно, что Еврокомиссия уже занимается подготовкой 20-го пакета рестрикций против России. Новые меры в том числе затронут Белоруссию.

