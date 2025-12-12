Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Ушаков: Москва пока не получила мирный план с изменениями

Ведомости

Кремль пока не получил американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, откорректированный после встречи Вашингтона и Киева. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Пока после всех этих рабочих переговоров с Европой и Украиной нам должны показать бумаги. <...> Идет активный мозговой штурм», – отметил он (цитата по ТАСС). 

Ушаков также предположил, что российской стороне может многое не понравиться в обновленном плане. 

Представители США, Украины и Европы могут обсудить мирный план 13 декабря

Политика / Международные отношения

Reuters писал, что европейские лидеры намерены собраться в Берлине 15 декабря для обсуждения ситуации на Украине. Кроме того, 13 декабря в Париже может состояться встреча высокопоставленных представителей США с делегациями Украины, Франции, Германии и Великобритании по мирному плану США.

Целью президента Украины Владимира Зеленского на переговорах в Европе, по мнению помощника российского лидера, являются неприемлемые для РФ предложения в документы США по мирному урегулированию.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте