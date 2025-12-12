Ушаков: Москва пока не получила мирный план с изменениями
Кремль пока не получил американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, откорректированный после встречи Вашингтона и Киева. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Пока после всех этих рабочих переговоров с Европой и Украиной нам должны показать бумаги. <...> Идет активный мозговой штурм», – отметил он (цитата по ТАСС).
Ушаков также предположил, что российской стороне может многое не понравиться в обновленном плане.
Reuters писал, что европейские лидеры намерены собраться в Берлине 15 декабря для обсуждения ситуации на Украине. Кроме того, 13 декабря в Париже может состояться встреча высокопоставленных представителей США с делегациями Украины, Франции, Германии и Великобритании по мирному плану США.
Целью президента Украины Владимира Зеленского на переговорах в Европе, по мнению помощника российского лидера, являются неприемлемые для РФ предложения в документы США по мирному урегулированию.