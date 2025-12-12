Ушаков: Москва пока не получила мирный план с изменениями

Reuters писал, что европейские лидеры намерены собраться в Берлине 15 декабря для обсуждения ситуации на Украине. Кроме того, 13 декабря в Париже может состояться встреча высокопоставленных представителей США с делегациями Украины, Франции, Германии и Великобритании по мирному плану США.