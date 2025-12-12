Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Telegram.
Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника над регионами РФ, шесть из них – над Московским регионом.
Собянин сообщал, что на подлете к столице 12 декабря было уничтожено восемь украинских беспилотников.
Ночью 11 декабря российские силы сбили 32 беспилотника, летевших на Москву. Минобороны РФ заявляло, что всего над Москвой и Московской областью уничтожили 40 беспилотников. На фоне этого Росавиация вводила запреты на полеты в столичных аэропортах, что привело к отмене или задержке более 150 рейсов.