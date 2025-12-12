Лукашенко: в последнее время Трамп мне очень нравится своими действиями
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в последнее время одобрительно относится к действиям президента США Дональда Трампа. Об этом он сказал на встрече со спецпосланником США в Белоруссии Джоном Коулом.
«Говорят, что Трамп любит лесть. Но я не ради лести. Хочу сказать, что в последнее время он мне очень нравится своими действиями», – приводит его слова агентство «БелТА».
12 декабря Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского единственным противником мирного плана США по Украине. «На самом деле, за исключением президента Зеленского, людям очень нравится концепция сделки», – заявил американский лидер, добавив, что Вашингтон находится на этапе, близком к достижению мирного соглашения с участием России и Украины. По его словам, первоначальный вариант плана скорректировали и теперь он состоит из нескольких «разных частей».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва не располагает информацией о том, какие изменения США и Украина внесли в документ.
27 ноября Лукашенко называл американский план по Украине работоспособным. Он говорил, что обсуждал эту тему с президентом России Владимиром Путиным, который также считал инициативу «хорошей основой для переговоров». В то же время белорусский лидер подчеркивал, что Россия пока видела лишь неофициальную версию плана и документ «надо представить в удобоваримом варианте».