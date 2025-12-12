Лукашенко: в последнее время Трамп мне очень нравится своими действиями

27 ноября Лукашенко называл американский план по Украине работоспособным. Он говорил, что обсуждал эту тему с президентом России Владимиром Путиным, который также считал инициативу «хорошей основой для переговоров». В то же время белорусский лидер подчеркивал, что Россия пока видела лишь неофициальную версию плана и документ «надо представить в удобоваримом варианте».