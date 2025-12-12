Corriere della Sera: Украина не согласовала вопрос вступления в ЕС к 2027 году

Газета также сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой ускоренного приема страны в ЕС, предложив срок не позднее 2027 г. Эта концепция предполагает создание «коридора предпочтительного доступа» для Украины, что ранее обсуждалось в совместных документах российско-американского плана. В европейской версии мирного соглашения о вступлении формулировка более расплывчатая: «Украина станет членом ЕС», без указания конкретных сроков.