Corriere della Sera: Украина не согласовала вопрос вступления в ЕС к 2027 году
Срок возможного вступления Украины в Евросоюз к 2027 г., предложенный Киевом в рамках мирных переговоров, не был согласован с Брюсселем и другими столицами ЕС. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.
До сих пор внутри ЕС, как отмечает издание, обсуждалась более отдаленная перспектива – приблизительно 2030 г.
Газета также сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой ускоренного приема страны в ЕС, предложив срок не позднее 2027 г. Эта концепция предполагает создание «коридора предпочтительного доступа» для Украины, что ранее обсуждалось в совместных документах российско-американского плана. В европейской версии мирного соглашения о вступлении формулировка более расплывчатая: «Украина станет членом ЕС», без указания конкретных сроков.
Corriere della Sera также отмечает, что правительство Украины готово пойти на экономические уступки, в том числе сократить часть субсидий для сельского хозяйства, если это поможет ускорить процесс вступление в объединение.
12 декабря Financial Times писало, что украинский вариант мирного плана предполагает вступление в ЕС к январю 2027 г. Включение вступления Украины в мирное соглашение делает членство «свершившимся фактом для Киева». Если этот пункт будет согласован, Брюссель не сможет выступить против сжатых сроков, поскольку это может сорвать мирный процесс.