Визит Путина в Туркмению завершился

На заседании форума президент отметил укрепление экономического сотрудничества между Россией и Туркменией. По его словам, за 10 месяцев 2025 г. товарооборот вырос на 35% – больше, чем за весь предыдущий год. Российские компании, подчеркнул он, готовы реализовывать новые инвестиционные проекты на туркменском рынке.