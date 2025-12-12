Визит Путина в Туркмению завершился
Визит президента России Владимира Путина в Туркмению завершился, сообщили в Кремле. Опубликованные кадры показывают, как глава государства поднимается на борт самолета в аэропорту Ашхабада перед вылетом.
Путин прибыл в столицу Туркмении 12 декабря. Программа визита включала участие в международном форуме, посвященном международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета страны, а также серию двусторонних переговоров.
На заседании форума президент отметил укрепление экономического сотрудничества между Россией и Туркменией. По его словам, за 10 месяцев 2025 г. товарооборот вырос на 35% – больше, чем за весь предыдущий год. Российские компании, подчеркнул он, готовы реализовывать новые инвестиционные проекты на туркменском рынке.
Затем в ходе визита Путин провел переговоры с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, президентом Ирана Масудом Пезешкианом, президентом Ирака Абдулом Рашидом, а также с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. С последним обсуждались планы Евросоюза по обращению замороженных российских активов, ситуация вокруг украинского урегулирования и другие вопросы международной повестки.