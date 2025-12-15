Испания выделила 2 млрд евро на поддержку Украины
Испания выделила Украине 2 млрд евро помощи, включая военную поддержку. Об этом сообщил премьер-министр королевства Педро Санчес.
«Мы выделили 2 млрд евро помощи Украине, помощи всех видов, в том числе военной», – заявил Санчес на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»). По его словам, три месяца назад Мадрид также создал офис по восстановлению Украины, который займется вопросами реформ и модернизации страны.
В ноябре Еврокомиссия предоставила Украине около 6 млрд евро в рамках кредитной линии ERA общим объемом до 45 млрд евро. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ключевая цель программы – повысить издержки РФ на ведение спецоперации на Украине.
12 декабря Совет Евросоюза одобрил бессрочную блокировку российских активов. План Еврокомиссии предусматривает использование этих средств затем для предоставления Украине «репарационного кредита». Блокировка затронет активы на сумму 210 млрд евро и будет действовать неопределенное время. Этот шаг стал первым этапом плана по последующему изъятию средств для кредитования Украины.
При этом ряд стран ЕС выступает против дальнейшей конфискации активов РФ. Euractiv сообщал, что против такого шага возражают уже семь государств союза – Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия. Эти страны предлагают рассмотреть альтернативные механизмы поддержки Киева, в том числе выпуск общего долгового обязательства.
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев 15 декабря заявил, что Москва сможет оспорить бессрочную заморозку активов в суде и добиться их возврата. Он также выразил уверенность, что обязательства Украины будут оплачивать гаранты Евросоюза. Арбитражный суд Москвы также сообщал, что в иске Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear заявлены претензии на 18,1 трлн руб.