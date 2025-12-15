Испания выделила 2 млрд евро на поддержку Украины

«Мы выделили 2 млрд евро помощи Украине, помощи всех видов, в том числе военной», – заявил Санчес на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»). По его словам, три месяца назад Мадрид также создал офис по восстановлению Украины, который займется вопросами реформ и модернизации страны.