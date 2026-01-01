Мамдани стал первым мэром Нью-Йорка, использовавшим Коран на присяге

5 ноября демократ Мамдани был избран 111-м мэром Нью-Йорка. Он получил 50,3% голосов. Бывший губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, баллотировавшийся как независимый кандидат, набрал 41,6% при подсчете 88% голосов. Республиканец Кертис Слива получил 7,2%. Президент Дональд Трамп выступал против Мамдани и часто критиковал его. Он связал победу социалиста с потерей части суверенитета США. Затем Трамп на встрече в Белом доме похвалил нового мэра Нью-Йорка после взаимных оскорблений. Они пообещали сотрудничать в борьбе с преступностью и обеспечении доступности жилья в Нью-Йорке.