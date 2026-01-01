Мамдани стал первым мэром Нью-Йорка, использовавшим Коран на присяге
Зохран Мамдани, первый мэр Нью-Йорка мусульманского происхождения, на церемонии присяги положил руку на Коран, передает The New York Times.
Церемония присяги состоялась вскоре после полуночи 1 января.
Один из экземпляров Корана принадлежал деду Мамдани. Им мэр Нью-Йорка воспользуется днем для отдельной публичной церемонии в мэрии. Другой экземпляр когда-то был у Артуро Шомбурга, чернокожего писателя и историка. Нью-Йоркская публичная библиотека предоставила его мэру на время.
«Это очень символичный выбор, потому что нам предстоит принять присягу у мэра-мусульманина, который будет использовать Коран в качестве текста, но при этом и у мэра, родившегося на африканском континенте, в Уганде», – сказала Хиба Абид, куратор отдела ближневосточных и исламских исследований библиотеки, накануне церемонии присяги Мамдани.
5 ноября демократ Мамдани был избран 111-м мэром Нью-Йорка. Он получил 50,3% голосов. Бывший губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, баллотировавшийся как независимый кандидат, набрал 41,6% при подсчете 88% голосов. Республиканец Кертис Слива получил 7,2%. Президент Дональд Трамп выступал против Мамдани и часто критиковал его. Он связал победу социалиста с потерей части суверенитета США. Затем Трамп на встрече в Белом доме похвалил нового мэра Нью-Йорка после взаимных оскорблений. Они пообещали сотрудничать в борьбе с преступностью и обеспечении доступности жилья в Нью-Йорке.