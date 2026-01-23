Yle сообщила о завершении военной миссии Финляндии в Гренландии
Миссия военных Финляндии в Гренландии завершена, сообщили в телерадиокомпании Yle.
По данным вещателя, финские военнослужащие вернутся на родину на этой неделе. Уточняется, что Хельсинки направлял на арктический остров всего двух офицеров связи.
15 января сообщалось о прибытии в Гренландию военнослужащих европейских стран НАТО. Как писала Bild, ночью в аэропортах Нуука и Кангерлуссуака приземлились два военно-транспортных самолета Hercules датской армии с отключенными идентификаторами. На их борту находились датские и французские военнослужащие специального и разведывательного назначения, размещенные в штаб-квартире Арктического командования вооруженных сил Дании. Германия направила разведывательную группу из 13 военных на самолете Airbus A400M. По данным Associated Press, от Франции прибыли 15 военнослужащих, ожидалось участие подразделений из других стран ЕС.
Отмечалось, что операция под названием «Арктическая выносливость», целью которой является изучение условий для возможного военного вклада в обеспечение безопасности региона, координировалась из Копенгагена в обход штаб-квартиры НАТО в Нидерландах и без участия США.
14 января публиковали данные о том, что Дания направила в Гренландию военную технику и передовой командный состав на фоне заявлений США о необходимости получить остров.
21 января президент США Дональд Трамп отказался от введения новых пошлин в отношении ряда европейских стран с февраля на фоне договоренностей о начале диалога по Гренландии. Решение было принято после его переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Давосе на полях Всемирного экономического форума. Уже 22 января премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен допустил размещение на острове постоянной миссии НАТО.