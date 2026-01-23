Yle сообщила о завершении военной миссии Финляндии в Гренландии

15 января сообщалось о прибытии в Гренландию военнослужащих европейских стран НАТО. Как писала Bild, ночью в аэропортах Нуука и Кангерлуссуака приземлились два военно-транспортных самолета Hercules датской армии с отключенными идентификаторами. На их борту находились датские и французские военнослужащие специального и разведывательного назначения, размещенные в штаб-квартире Арктического командования вооруженных сил Дании. Германия направила разведывательную группу из 13 военных на самолете Airbus A400M. По данным Associated Press, от Франции прибыли 15 военнослужащих, ожидалось участие подразделений из других стран ЕС.