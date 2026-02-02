Газета
Главная / Политика /

Песков: по ряду вопросов в украинском урегулировании нет сближения

Ведомости

Переговоры по украинскому урегулированию являются сложным и разновекторным процессом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, по каким-то вопросам легче находить точки соприкосновения, но есть вопросы, где процесс идет сложнее.

«Там еще сближение констатировать нельзя, к сожалению. Поэтому это очень сложный процесс», – отметил Песков.

Москва, Киев и Вашингтон ведут трехсторонние переговоры в Абу-Даби с 23 января. Песков говорил, что обсуждение сложных тем, связанных с урегулированием конфликта, на экспертном уровне уже является прогрессом. 30 января президент США Дональд Трамп сообщил, что Россия и Украина «очень близки» к заключению соглашения о мире.

По словам Пескова, второй раунд работы трехсторонней группы России, США и Украины по вопросам безопасности в Абу-Даби пройдет 4–5 февраля.

