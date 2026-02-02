Газета
Главная / Политика /

Трамп и Моди провели переговоры

Тема беседы не раскрывается
Ведомости

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщил посол США в стране Серджио Гор.

«Президент Трамп только что поговорил с премьер-министром Моди», – написал он в Х, не раскрыв тему разговора.

Телефонные переговоры состоялись после достижения торгового соглашения Индии и Евросоюза в январе. Согласно сделке, Индия снизит тарифы для ЕС. Тарифы на автомобили будут постепенно снижаться со 110 до 10%, а тарифы на автозапчасти будут полностью отменены в течение 10 лет. Тарифы в размере до 44% на машиностроение, 22% на химикаты и 11% на фармацевтические препараты также будут отменены.

Переговоры длились почти 20 лет с 2007 г. Они были приостановлены в 2010-х, но возобновлены в 2021 г. Диалог ускорился на фоне возвращения в Белый дом администрации Трампа. Республиканец начал последовательно угрожать и вводить торговые пошлины против Индии и ЕС.

Читайте также:Чем важна «мать всех сделок» Индии и ЕС о зоне свободной торговли
