Трамп и Моди провели переговоры

Трамп и Моди провели переговорыТема беседы не раскрывается
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщил посол США в стране Серджио Гор.
«Президент Трамп только что поговорил с премьер-министром Моди», – написал он в Х, не раскрыв тему разговора.
Телефонные переговоры состоялись после достижения торгового соглашения Индии и Евросоюза в январе. Согласно сделке, Индия снизит тарифы для ЕС. Тарифы на автомобили будут постепенно снижаться со 110 до 10%, а тарифы на автозапчасти будут полностью отменены в течение 10 лет. Тарифы в размере до 44% на машиностроение, 22% на химикаты и 11% на фармацевтические препараты также будут отменены.
Переговоры длились почти 20 лет с 2007 г. Они были приостановлены в 2010-х, но возобновлены в 2021 г. Диалог ускорился на фоне возвращения в Белый дом администрации Трампа. Республиканец начал последовательно угрожать и вводить торговые пошлины против Индии и ЕС.