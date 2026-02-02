Трамп и Моди провели переговоры

Телефонные переговоры состоялись после достижения торгового соглашения Индии и Евросоюза в январе. Согласно сделке, Индия снизит тарифы для ЕС. Тарифы на автомобили будут постепенно снижаться со 110 до 10%, а тарифы на автозапчасти будут полностью отменены в течение 10 лет. Тарифы в размере до 44% на машиностроение, 22% на химикаты и 11% на фармацевтические препараты также будут отменены.