Песков: телефонный разговор Путина и Трампа не запланирован

Трехсторонние переговоры в Женеве проходили 17–18 февраля. Мединский охарактеризовал встречу как тяжелую, но деловую. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что стороны не продвинулись в вопросах территорий и Запорожской АЭС. При этом, по его словам, военные «почти договорились», как мониторить прекращение огня силами американцев, «если будет политическая воля».