Песков: телефонный разговор Путина и Трампа не запланирован
Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не запланирован. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Нам в настоящий момент нечего добавить к той краткой, но емкой характеристике, которая была дана нашим главным переговорщиком [помощником президента РФ Владимиром] Мединским», – добавил он, говоря об итогах прошедших в Женеве переговоров российской, украинской и американской делегаций.
Трехсторонние переговоры в Женеве проходили 17–18 февраля. Мединский охарактеризовал встречу как тяжелую, но деловую. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что стороны не продвинулись в вопросах территорий и Запорожской АЭС. При этом, по его словам, военные «почти договорились», как мониторить прекращение огня силами американцев, «если будет политическая воля».
ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что следующий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может вновь состояться в Женеве. Официальный представитель МИД Швейцарии Николя Бидо подтвердил готовность страны принять следующий раунд трехсторонних консультаций, «если этого захотят стороны».