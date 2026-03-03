WP: 52% американцев не поддерживают нанесение ударов по Ирану

Большинство американцев – 52% – выступают против того, чтобы президент США Дональд Трамп отдавал приказ о нанесении авиаударов по Ирану, 39% — выступают за, еще 9% не смогли дать однозначный ответ. При этом уровень поддержки среди республиканцев составляет 81% (12% против), среди демократов – 9% (87% против). Об этом свидетельствуют данные опроса Washington Post (WP).