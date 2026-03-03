WP: 52% американцев не поддерживают нанесение ударов по Ирану
Большинство американцев – 52% – выступают против того, чтобы президент США Дональд Трамп отдавал приказ о нанесении авиаударов по Ирану, 39% — выступают за, еще 9% не смогли дать однозначный ответ. При этом уровень поддержки среди республиканцев составляет 81% (12% против), среди демократов – 9% (87% против). Об этом свидетельствуют данные опроса Washington Post (WP).
Опрос проводился 1 марта в период с 10:00 до 16:00 по местному времени (с 2:00 до 8:00 мск).
Многие из тех, кто поддерживает удары по иранским объектам, ссылаются на желание остановить ядерную программу страны, несогласие с режимом, поддержку иранского народа или доверие к Трампу. Противники этих действий указывали на отсутствие одобрения конгресса, называли их ненужной эскалацией или выражали моральное неприятие войны.
В ходе опроса американцев попросили своими словами описать главную цель администрации Трампа в отношении военных действий США в Иране. Мнения разделились: одни считают, что цель Трампа — продемонстрировать мощь США, другие — что речь идет о смене режима, помощи иранцам, прекращении ядерной программы Ирана или защите американских финансовых и нефтяных интересов.
Опрос показал, что мнения американцев о том, как военные действия США повлияют на иранский народ, разделились: 34% считают, что это принесет пользу, 30% — что это навредит, а 36% затруднились с ответом.
Израиль атаковал иранскую территорию 28 февраля. К военной операции присоединились США, начав собственные действия под названием «Эпическая ярость». Главными целями ударов стало руководство страны. В интервью CNN 2 марта Трамп заявил, что американская сторона скоро проведет большую волну ударов по территории Ирана. «Мы даже не начали бить по Ирану по-настоящему. Большая волна атак еще не произошла – она скоро придет», – заявил он.
В интервью New York Post Трамп говорил, что его не интересуют результаты опросов общественного мнения в США касательно операции против Ирана. Он также добавил, что не считает результаты опросов плохими. При этом президент США отметил, что «люди весьма впечатлены происходящим».