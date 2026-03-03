Bloomberg: Китай призвал Иран не нарушать поставки через Ормузский пролив

До начала операции Израиля и США против Ирана через пролив ежедневно проходили 200–300 судов, обеспечивая поставки энергоресурсов в Азию и Европу, отмечала доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. По словам декана факультета «Школа политических исследований» Института общественных наук Президентской академии Сергея Демиденко, еще до закрытия пролива рост ставок фрахта и страховых премий фактически ограничивал проход танкеров, что уже вело к удорожанию нефти и перенаправлению поставок в обход зоны риска.