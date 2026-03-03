Bloomberg: Китай призвал Иран не нарушать поставки через Ормузский пролив
Представители Китая оказывают давление на иранских чиновников, чтобы те не мешали экспорту газа и нефти через Ормузский пролив. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники среди руководителей газовых компаний.
Как отмечает агентство, Китай является основным покупателем нефти Ирана и обеспечивает Тегерану значимую экономическую поддержку. При этом Пекин в еще большей степени зависит от поставок нефти и газа из стран Персидского залива, для транспортировки которых критически важен транзит через Ормузский пролив.
Особую обеспокоенность у китайской стороны вызывает ситуация вокруг Катара, который обеспечивает около 20% мировых поставок СПГ. После удара иранского беспилотника по газовому объекту в Рас-Лаффане государственная компания QatarEnergy приостановила производство сжиженного газа, напоминает Bloomberg.
3 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о закрытии Ормузского пролива, соединяющего Персидский и Оманский заливы. Советник командующего КСИР Ибрахим Джабари заявил, что удары будут наноситься по любому судну, пытающемуся пройти по нему.
До начала операции Израиля и США против Ирана через пролив ежедневно проходили 200–300 судов, обеспечивая поставки энергоресурсов в Азию и Европу, отмечала доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. По словам декана факультета «Школа политических исследований» Института общественных наук Президентской академии Сергея Демиденко, еще до закрытия пролива рост ставок фрахта и страховых премий фактически ограничивал проход танкеров, что уже вело к удорожанию нефти и перенаправлению поставок в обход зоны риска.