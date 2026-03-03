Суд ЕС зарегистрировал иск Центробанка по делу о бессрочной заморозке активов

По мнению регулятора, акт нарушает фундаментальные права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности и принцип суверенного иммунитета, закрепленные международными договорами и правом Евросоюза. Кроме того, Банк России указывает на процедурные нарушения при принятии регламента, который был утвержден большинством голосов, а не единогласно, как того требует ст. 215 Договора о функционировании ЕС.