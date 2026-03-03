Суд ЕС зарегистрировал иск Центробанка по делу о бессрочной заморозке активов
Суд Европейского союза (ЕС) зарегистрировал иск Центробанка РФ об оспаривании действий ЕС в отношении замороженных активов РФ. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.
3 марта Банк России оспорил в суде ЕС в Люксембурге регламент Совета ЕС от 12 декабря 2025 г., которым была введена бессрочная блокировка его суверенных активов. Заявление об оспаривании подано 27 февраля в порядке статьи 263 Договора о функционировании ЕС.
По мнению регулятора, акт нарушает фундаментальные права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности и принцип суверенного иммунитета, закрепленные международными договорами и правом Евросоюза. Кроме того, Банк России указывает на процедурные нарушения при принятии регламента, который был утвержден большинством голосов, а не единогласно, как того требует ст. 215 Договора о функционировании ЕС.
25 февраля глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что обсуждения темы экспроприации замороженных в ЕС активов России для предоставления кредита Украине пока не ведутся. По его словам, тема конфискации замороженных активов РФ может вновь войти в повестку дня, когда будет необходимо решить вопрос о возмещении ущерба.