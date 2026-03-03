WSJ: Трамп может поддержать повстанцев в Иране

1 марта Трамп провел телефонный разговор с курдскими лидерами в Иране, пишет WSJ. По данным источников, он также поддерживает контакты с другими региональными фигурами, которые могут воспользоваться текущей ситуацией для укрепления своих позиций. Курдские формирования располагают значительными силами вдоль границы Ирана и Ирака. Отмечается, что ранее израильская авиация наносила удары по объектам на западе Ирана, что вызвало предположения о возможной подготовке условий для продвижения курдских сил.