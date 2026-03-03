WSJ: Трамп может поддержать повстанцев в Иране
Президент США Дональд Трамп рассматривает варианты поддержки иранских групп, готовых к вооруженной борьбе против действующего режима. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, знакомых с обсуждениями в Белом Доме.
По их словам, обсуждается политическая и, возможно, иная поддержка. Окончательного решения о предоставлении вооружения, обучения или разведывательной помощи пока не принято.
1 марта Трамп провел телефонный разговор с курдскими лидерами в Иране, пишет WSJ. По данным источников, он также поддерживает контакты с другими региональными фигурами, которые могут воспользоваться текущей ситуацией для укрепления своих позиций. Курдские формирования располагают значительными силами вдоль границы Ирана и Ирака. Отмечается, что ранее израильская авиация наносила удары по объектам на западе Ирана, что вызвало предположения о возможной подготовке условий для продвижения курдских сил.
Выступая после начала совместных ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля, Трамп призвал иранский народ «взять власть в свои руки». Он подчеркнул, что США поддерживают их «подавляющей силой». Возможная поддержка вооруженных групп, по оценкам наблюдателей, означала бы более военизированный шаг со стороны Вашингтона.
В ходе израильско-американского удара по Ирану погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур. Резиденция лидера полностью уничтожена, правительство объявило 40-дневный траур и семь выходных.
1 марта Трамп заявил, что атаки США и Израиля были эффективными и могут создать путь для дипломатии.
13 января американский президент, когда в Иране шли масштабные протесты из-за действий правительства на фоне резкого падения курса национальной валюты и роста цен, призывал иранских протестующих продолжать проводить акции и захватывать госучреждения.