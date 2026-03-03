Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

WSJ: Трамп может поддержать повстанцев в Иране

Ведомости

Президент США Дональд Трамп рассматривает варианты поддержки иранских групп, готовых к вооруженной борьбе против действующего режима. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, знакомых с обсуждениями в Белом Доме.

По их словам, обсуждается политическая и, возможно, иная поддержка. Окончательного решения о предоставлении вооружения, обучения или разведывательной помощи пока не принято.

1 марта Трамп провел телефонный разговор с курдскими лидерами в Иране, пишет WSJ. По данным источников, он также поддерживает контакты с другими региональными фигурами, которые могут воспользоваться текущей ситуацией для укрепления своих позиций. Курдские формирования располагают значительными силами вдоль границы Ирана и Ирака. Отмечается, что ранее израильская авиация наносила удары по объектам на западе Ирана, что вызвало предположения о возможной подготовке условий для продвижения курдских сил.

Выступая после начала совместных ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля, Трамп призвал иранский народ «взять власть в свои руки». Он подчеркнул, что США поддерживают их «подавляющей силой». Возможная поддержка вооруженных групп, по оценкам наблюдателей, означала бы более военизированный шаг со стороны Вашингтона.

В ходе израильско-американского удара по Ирану погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур. Резиденция лидера полностью уничтожена, правительство объявило 40-дневный траур и семь выходных.

1 марта Трамп заявил, что атаки США и Израиля были эффективными и могут создать путь для дипломатии.

13 января американский президент, когда в Иране шли масштабные протесты из-за действий правительства на фоне резкого падения курса национальной валюты и роста цен, призывал иранских протестующих продолжать проводить акции и захватывать госучреждения.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте