Axios рассказал о тактическом просчете США с украинской технологией БПЛА

Axios отмечает, что Киев предлагал США технологию БПЛА-перехватчиков, способных противодействовать атакам беспилотников. Такие системы могли бы защитить американские базы на Ближнем Востоке, но тогда Вашингтон отказался от сделки. Как пишет портал, это стало «одним из крупнейших тактических просчетов» в подготовке США к нападению на Иран.