Axios рассказал о тактическом просчете США с украинской технологией БПЛА
Власти США в августе 2025 г. отклонили предложение Украины о продаже технологии перехвата беспилотников, которую можно было использовать для защиты американских военных объектов на Ближнем Востоке. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
«Если есть тактическая ошибка, которую мы допустили и которая привела к войне с Ираном, то это она и была», – заявил неназванный американский чиновник.
Axios отмечает, что Киев предлагал США технологию БПЛА-перехватчиков, способных противодействовать атакам беспилотников. Такие системы могли бы защитить американские базы на Ближнем Востоке, но тогда Вашингтон отказался от сделки. Как пишет портал, это стало «одним из крупнейших тактических просчетов» в подготовке США к нападению на Иран.
Axios уточняет, что речь идет о БПЛА-перехватчике. На презентации предлагалось создать в Турции, Иордании и странах Персидского залива, где расположены базы США, центры для борьбы с беспилотниками.
5 марта The New York Times писала, что Иран применяет стратегию массового использования недорогих беспилотных летательных аппаратов, чтобы заставить США и их союзников расходовать дорогостоящие ракеты противовоздушной обороны. Как отмечают эксперты, иранские дроны-камикадзе типа Shahed-136 оцениваются в $20 000–50 000 за единицу, одна зенитная ракета Patriot обходится американскому бюджету более чем в $3 млн.
6 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Украины оказать помощь США в защите американских военных баз на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп в интервью Reuters, отвечая на вопрос о предложении Владимира Зеленского по защите от иранских дронов, также подчеркнул, что открыт к получению помощи от любой страны.